В Башкирии прогнозируются заморозки и усиление ветра

Об этом информирует МЧС по республике. По данным ведомства, в ночь с 12 на 13 мая в некоторых районах Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов.
Ночью в южной части региона пройдут сильные дожди. Завтра днем порывы ветра будут достигать 18 м/с.
С 20:00 12 мая и до 20:00 13 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди, ночью по югу осадки будут сильными.
Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем усиление до 18 м/с. Столбики термометров в ночное время опустятся до +1, +6 градусов, местами заморозки до -5. Днем от +7 до +12 градусов.