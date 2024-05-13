В Башкирии сохранятся ночные заморозки

В ближайшие несколько дней в Башкирии будет прохладно. По данным синоптиков Башгидрометцентра, в некоторых районах региона в воздухе и на поверхности почвы прогнозируются заморозки до -3, -5 градусов.

Сегодня в республике пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный умеренный. Ночная температура воздуха +1, +6, заморозки до -5, а днем – от +7 до +12 градусов.

Завтра, 14 мая, день пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Ночью столбики термометров покажут 0, +5 и снова заморозки на почве и в воздухе до -3. Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов.