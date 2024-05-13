В Уфе стартовала операция ГИБДД «Мотоцикл»

Сегодня на дорогах башкирской столицы началось профилактическое мероприятие «Мотоцикл».
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы, останавливать будут мотоциклистов, которые управляют транспортными средствами без водительских прав и регистрационных документов.
Также особое внимание будет уделяться тем водителям мотоциклов, которые ездят без индивидуальных средств защиты, а также тем, которые управляет технически неисправными мотоциклами, незарегистрированными в установленном порядке.
Мотоциклы нарушителей будут отправлять на специализированную стоянку. Мероприятие продлится до 19 мая, уточнили в городской Госавтоинспекции.