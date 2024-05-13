На трассе Уфа-Оренбург столкнулись 4 автомобиля

В Уфе произошла массовая авария с участием четырех машин. По предварительным данным, 60-летний водитель «Ниссан Х-Трейл» ехал в сторону Уфы и столкнулся с автомобилями «Омода» и «Джилли», которые двигались в попутном направлении.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы, от удара «Джилли» налетел на парапет, а «Ниссан» перевернулся и врезался в «Ладу Х-рей».

Никто не пострадал. Все машины получили механические повреждения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.