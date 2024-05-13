В Башкирии отремонтировали более 8000 подъездов

В Башкортостане отремонтировали уже более 8 тыс. подъездов в рамках республиканской программы. Это итог пятилетней деятельности. В этом году благоустроят почти 120 парадных. Их обновят уже к сентябрю. Работу будет принимать комиссия. Акты выполненных работ не подпишут, пока не устранят все замечания жильцов.

Мидхат Имамутдинов знает каждую трещину и щель в подъезде. Так или иначе, в этом доме он уже живет более полувека. За столько лет парадная ни разу не видела ремонта. Потому старший по дому вместе с жильцами настойчиво начал добиваться, чтобы их дом включили в республиканскую программу.

Работы начали с улицы — по устройству козырьков, так как ремонт фасада не производился. Затем поставят пандусы и приступят к внутренним работам. А вот в соседней многоэтажке уже начался ремонт в самом подъезде. Дом 74-го года постройки. Но выглядит внешне, как новенький. Всё благодаря активным жильцам.

Сейчас там готовят стены к оштукатуриванию. Затем уже приступят к побелке потолков. Заменят и поручни на перилах, поставят новые почтовые ящики и светильники, уложат плитку на первом этаже до лифта и отремонтируют входную группу.

В этом году в республике отремонтируют подъезды в тридцати девяти многоэтажках. В ряде домов создаются условия и для маломобильных граждан. Парадные обновят уже к сентябрю. На все виды работ распространяется гарантия на пять лет, кроме случаев вандализма.