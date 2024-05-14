В Уфе у ГКЗ «Башкортостан» обустроят сквер «Ете»

Речь идет о площадке, расположенной неподалеку от Государственного концертного зала «Башкортостан» (бывший ДК «Нефтяник»).
Как рассказал глава администрации Кировского района столицы Илвир Нурдавлятов, планы по обустройству сквера существовали давно. А теперь есть повод эти планы претворить в жизнь: 450-летие Уфы.
По словам городского чиновника, сейчас центр столицы масштабно благоустраивается в рамках подготовки к празднованию юбилея города.
В настоящее время на площадке будущего сквера обустраиваются тротуары. Кроме того, со временем здесь будут установлены малые архитектурные формы, которые уже изготавливаются.
Фото: соцсети Илвира Нурдавлятова