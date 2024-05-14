В Уфе у ГКЗ «Башкортостан» обустроят сквер «Ете»

Не буду рассказывать сейчас все подробности, пусть это будет сюрпризом. Но могу сказать, что сквер будет называться «Ете» («Семь») и будет связан с историей башкирской земли. При реализации концепции объекта внимание обращаем на каждую деталь, советуемся с искусствоведами и историками. Также согласовываем со специалистами применяемые материалы и технические решения. Безусловно, соизмеряем желания и реальные возможности.

Илвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района Уфы