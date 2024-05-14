В Уфе у ГКЗ «Башкортостан» обустроят сквер «Ете»

Речь идет о площадке, расположенной неподалеку от Государственного концертного зала «Башкортостан» (бывший ДК «Нефтяник»).

Фото №1 - В Уфе у ГКЗ «Башкортостан» обустроят сквер «Ете»

Как рассказал глава администрации Кировского района столицы Илвир Нурдавлятов, планы по обустройству сквера существовали давно. А теперь есть повод эти планы претворить в жизнь: 450-летие Уфы.

По словам городского чиновника, сейчас центр столицы масштабно благоустраивается в рамках подготовки к празднованию юбилея города.

Не буду рассказывать сейчас все подробности, пусть это будет сюрпризом. Но могу сказать, что сквер будет называться «Ете» («Семь») и будет связан с историей башкирской земли. При реализации концепции объекта внимание обращаем на каждую деталь, советуемся с искусствоведами и историками. Также согласовываем со специалистами применяемые материалы и технические решения. Безусловно, соизмеряем желания и реальные возможности. 

Илвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района Уфы

В настоящее время на площадке будущего сквера обустраиваются тротуары. Кроме того, со временем здесь будут установлены малые архитектурные формы, которые уже изготавливаются.

Фото: соцсети Илвира Нурдавлятова

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