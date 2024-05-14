В Уфе проходит молодежный фестиваль «Инсайт успеха 3.0»

В Уфе проходит региональный молодежный фестиваль «Инсайт успеха 3.0». В нем принимают участие как члены студенческого актива, так и школьники. Все они готовят проекты для участия в федеральных грантовых конкурсах.
Также на площадке проходит слет участников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Основная задача форума – объединить выпускников и потенциальных участников проектов президентской платформы, нацеленных на развитие своего города, региона и страны. Одним из ключевых мероприятий станет круглый стол, где обсудят перспективы взаимодействия Правительства региона с выпускниками проектов платформы.