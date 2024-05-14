Глава Башкирии вручил награды за вклад в восстановление нарушенных прав дольщиков

Сегодня, 14 мая, Глава Башкирии вручил государственные награды республики за вклад в восстановление нарушенных прав дольщиков.
Награды получили представители министерств и ведомств, предприятий и организаций. Почётными грамотами и благодарностями отмечены 52 человека.
Глава Башкирии выразил слова благодарности за решение вопросов обманутых дольщиков.
Руководитель региона отметил, что права участников долевого строительства восстановили по поручению Президента страны Владимира Путина, успешно выполнили эту задачу до конца 2023 года.
Отметим, всего в республике завершили строительство 98 проблемных домов, из них 27 – с участием Фонда развития территорий. Также благодаря его поддержке с 2020 года более 4 300 дольщиков получили компенсационные выплаты.
Глава республики также выразил признательность правоохранительным органам за принятие оперативных мер по привлечению недобросовестных застройщиков к ответственности.