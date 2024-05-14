Глава Башкирии вручил награды за вклад в восстановление нарушенных прав дольщиков

От имени управленческой команды региона и наших жителей благодарю вас за решение очень сложной и важной задачи. С 2017 по 2023 годы в республике насчитывалось 15 тысяч обманутых дольщиков. Это огромное количество людей, очень многие из них вкладывали в будущее жильё свои последние средства и в результате недобросовестности некоторых застройщиков оказались в крайне сложной ситуации.

Радий Хабиров, Глава Башкирии