Глава Башкирии вручил награды за вклад в восстановление нарушенных прав дольщиков

Сегодня, 14 мая, Глава Башкирии вручил государственные награды республики за вклад в восстановление нарушенных прав дольщиков.

Награды получили представители министерств и ведомств, предприятий и организаций. Почётными грамотами и благодарностями отмечены 52 человека.

Глава Башкирии выразил слова благодарности за решение вопросов обманутых дольщиков.

От имени управленческой команды региона и наших жителей благодарю вас за решение очень сложной и важной задачи. С 2017 по 2023 годы в республике насчитывалось 15 тысяч обманутых дольщиков. Это огромное количество людей, очень многие из них вкладывали в будущее жильё свои последние средства и в результате недобросовестности некоторых застройщиков оказались в крайне сложной ситуации.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Руководитель региона отметил, что права участников долевого строительства восстановили по поручению Президента страны Владимира Путина, успешно выполнили эту задачу до конца 2023 года.

Фото №1 - Глава Башкирии вручил награды за вклад в восстановление нарушенных прав дольщиков

Башкортостан по количеству обманутых дольщиков находился в первой пятёрке регионов России. Благодаря вашей активной работе нам удалось решить этот вопрос. Могу сказать, что большое количество регионов до сих пор занимаются этой темой. Нам в этой части очень помог федеральный Фонд развития территорий.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Отметим, всего в республике завершили строительство 98 проблемных домов, из них 27 – с участием Фонда развития территорий. Также благодаря его поддержке с 2020 года более 4 300 дольщиков получили компенсационные выплаты.

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Мы достроили значительную часть домов, люди получили ключи от квартир. По ряду объектов выработали сложные юридические механизмы, привлекли и наших коммерческих застройщиков. Благодаря совместной работе государственных органов, общественных институтов и наших строителей мы решили многие вопросы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава республики также выразил признательность правоохранительным органам за принятие оперативных мер по привлечению недобросовестных застройщиков к ответственности.

Я очень признателен и нашим общественным институтам, которые конструктивно работали по этой теме. Самое главное, чтобы обманутых дольщиков в республике больше не было, а количество строящихся домов увеличивалось. Вот наша задача на будущее.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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