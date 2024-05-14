В Уфе проходит региональный молодёжный фестиваль «Инсайт успеха 3.0»

Интерактивы, квесты, встречи со спикерами. Более 100 школьников Башкортостана стали участниками регионального молодёжного фестиваля «Инсайт успеха 3.0». На второй день мероприятие посетила председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.
Она — один из организаторов фестиваля и инициатор проекта «Территория роста». Каринэ Хабирова дала интервью школьному каналу, пообщалась с ребятами, приняла участие в квесте и ответила на вопросы школьников.
В течение двух дней школьники из разных городов республики знакомились и общались, встречались со спикерами и готовились представить свои проекты на грантовом конкурсе перед экспертами конкурса «Росмолодежь. Гранты», победители которого получат от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Также на фестивале отметили лучшие резиденции проекта «Территория роста». Ребятам предстоит еще один день фестиваля, где пройдут робототехническая олимпиада «РобоБУМ», образовательная программа «Больше, чем работа», слет участников проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и слет студенческого актива, на котором будет создан совет студентов Башкортостана.