В Уфе проходит региональный молодёжный фестиваль «Инсайт успеха 3.0»

Интерактивы, квесты, встречи со спикерами. Более 100 школьников Башкортостана стали участниками регионального молодёжного фестиваля «Инсайт успеха 3.0». На второй день мероприятие посетила председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Она — один из организаторов фестиваля и инициатор проекта «Территория роста». Каринэ Хабирова дала интервью школьному каналу, пообщалась с ребятами, приняла участие в квесте и ответила на вопросы школьников.

Проект «Территория роста» изначально, когда мы делали, основная задача была познакомить ребят с проектной деятельностью и со сферами деятельности. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

В течение двух дней школьники из разных городов республики знакомились и общались, встречались со спикерами и готовились представить свои проекты на грантовом конкурсе перед экспертами конкурса «Росмолодежь. Гранты», победители которого получат от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.