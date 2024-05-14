Пенсионер из Башкирии коллекционирует ретротехнику

Пенсионер из Чекмагушевского района коллекционирует ретротехнику. Вместе с сыновьями он отреставрировал уже 20 автомобилей и мотоциклов XX века. Технику Эдгар Еникеев хранит в своем гараже, а в День Победы ежегодно организует автопробег.

Машину отреставрировали, но незатейливый дверной механизм сохранился. Эдгару Еникееву 80 лет, и более 20 из них он посвятил коллекционированию ретроавтомобилей. Знакомые передают пенсионеру технику в плачевном состоянии, а он вместе с сыном дарит ей вторую жизнь.

Он знает всё о каждой советской машине: год выпуска, историю создания и особенности. В коллекции — «Москвичи», ГАЗ, «Волга» и мотоциклы. Сам дом Эдгара Еникеева больше напоминает музей. Он тоже наполнен уникальными предметами: резная мебель, телефон-вертушка. Есть даже диван, на котором ночевал Муса Гареев по пути на родину. Но техника занимает особое место в сердце пенсионера — как напоминание о детстве.