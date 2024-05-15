В Башкирии в ночном пожаре погибла пожилая супружеская пара

Минувшей ночью в частном доме в деревне Новокайпаново Татышлинского района произошел сильный пожар.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии, сгорел дом с дощатой верандой. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

К сожалению, во время разбора завалов огнеборцы нашли тела погибших 85-летней женщины и 86-летнего мужчины.

По предварительной версии дознавателя МЧС России, пожар начался с веранды, пламя отрезало все выходы из дома. Сейчас на месте работают специалисты следственно-оперативной группы.