В Башкирии в день Последнего звонка продавать алкоголь не будут

В школах Башкирии Последний звонок пройдет 24 мая. В соответствии с республиканским законодательством, в этот день про давать алкоголь в торговых точках запрещено.

Об этом напоминает Министерство торговли региона. При этом на общепит данный запрет не распространяется.

Власти республики приняли такое решение в целях обеспечения сохранения жизни и здоровья обучающихся.

Напомним, в Башкирии алкоголь также не продают в День знаний, День молодежи, новогодние каникулы и во время сабантуев.