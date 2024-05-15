В Уфе прошла конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай»

В Уфе состоялась IV Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». В мероприятии приняли участие представители России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Эксперты обсудили развитие и безопасность в меняющихся и непростых мировых реалиях, а после поделились своим мнением о конференции.
Как говорил Радий Фаритович, Башкортостан глубоко включён в самые разные отношения со странами Центральной Азии. В этом смысле нам казалось естественным, чтобы эксперты из стран Центральной Азии бывали там, где сосредоточены интересы их собственных стран. Уфа — один из очень важных городов и в историческом плане, и культурном, и даже в цивилизационном смысле взаимодействия между Россией и Центральной Азией. Это уникальная территория. Помимо всего прочего, я должен искренне выразить своё восхищение гостеприимством и конструктивным взаимодействием с башкирскими коллегами, которые нам помогают провести конференцию.Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай»
Стратегический расчет наших недругов очевиден: посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения. Мы убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям.Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел РФ
Факт проведения такого солидного мероприятия в Уфе очень значим! Ваш Глава очень четко в своем выступлении обозначил, что вы – «перекресток Азии», поэтому фактор Центральной Азии не может быть оторван от российской цивилизации как таковой. Но одно дело как часть Российской Федерации, другое - проецировать региональный уровень на международный. Я не первый раз у вас в республике, не первый раз в Уфе и очень люблю ваш город. Ваш туристический потенциал очень недооценен, у вас есть что посмотреть и чем восхищаться. Можно сказать, что вы не просто перекресток цивилизации, вы отдельная цивилизация.Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата» (Киргизия)
Первый раз здесь, познакомился с вашим городом, сразу видно, что наши общие тюркские корни очевидны, начиная с имен, фамилий, языка. Мы видели выступление ваших артистов, очень впечатлило уникальное горловое пение. Вы очень бережно относитесь к культурному наследию и самобытности, это правильно и очень заметно!Рахим Ошакбаев, директор центра прикладных исследований «Талап» (Казахстан)
Приехав в Уфу, я ощущаю себя как в Бишкеке или Алма-Ате. Здесь очень тепло, комфортно. Бывает так, что приезжаешь в какой-то город и понимаешь, что это не твое, а здесь все так хорошо, позитивно.Муратбек Азымбакиев, заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики
Доминирование коллективного Запада в мире завершается. Большая часть человечества не будет сокрушаться этому. Сейчас для каждой национальной культуры появляется шанс занять свое достойное место в мире. К этому стремятся страны Центральной Азии.Рустам Хайдаров, директор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана