В Уфе прошла конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Факт проведения такого солидного мероприятия в Уфе очень значим! Ваш Глава очень четко в своем выступлении обозначил, что вы – «перекресток Азии», поэтому фактор Центральной Азии не может быть оторван от российской цивилизации как таковой. Но одно дело как часть Российской Федерации, другое - проецировать региональный уровень на международный. Я не первый раз у вас в республике, не первый раз в Уфе и очень люблю ваш город. Ваш туристический потенциал очень недооценен, у вас есть что посмотреть и чем восхищаться. Можно сказать, что вы не просто перекресток цивилизации, вы отдельная цивилизация.

Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата» (Киргизия)