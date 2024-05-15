Завтра в Уфе стартуют сплошные проверки пассажирского транспорта

Традиционно рейды будут направлены на снижение уровня аварийности и профилактику нарушений ПДД водителями городского транспорта.
В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям.
Кроме того, инспекторы проверят, как водители соблюдают режим труда и отдыха и проходят ли предрейсовые медицинский и технический осмотры.
Добавим, проверки транспорта на дорогах Уфы пройдут также 23 и 30 мая.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.