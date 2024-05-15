Стало известно, когда в Уфе откроется Центр фехтования

Центр фехтования в Уфе сдадут уже осенью. Сегодня на стройплощадке побывал глава республики. Многофункциональный комплекс возводят в микрорайоне Затон — рядом с центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Уфимский Центр фехтования станет третьим по счету подобным объектом в стране. А вот по многофункциональности сразу займет пьедестал почета. Кроме спортивных залов со специальными дорожками, здесь будет тренажёрка, медицинский блок, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские помещения.

Основные строительные этапы практически завершены. Приступили на объекте к отделочным и фасадным работам. Инженерные сети готовы на 100 процентов. На площадку строители зашли в декабре 2 года назад, сегодня уже можно реально увидеть, как будет выглядеть новый центр.

Центр фехтования будет носить имя Рамиля Аюпова. Заслуженный тренер РСФСР и СССР воспитал плеяду олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы. А располагаться он будет недалеко от другого центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Решение построить зал для фехтовальщиков руководитель региона принял после встречи с рапиристами, олимпийскими чемпионами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным.

Отрадно, что мы завершаем строительство этого большого спортивного объекта. В России существует всего два таких специализированных комплекса — в Подмосковье и в Новосибирске. При этом хочу отметить, что в Уфе будет, наверное, лучший фехтовальный центр в стране. Главное, что в нём будут заниматься дети, в том числе проживающие поблизости. Микрорайон Затон активно развивается, молодые семьи приобретают здесь жильё. Думаю, что новый спортивный объект будет востребованным. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан