В Башкирии продолжается ремонт трассы Уфа – Бирск – Янаул

Взять на особый контроль некачественно отремонтированные участки и заставить подрядчиков привести их в порядок. Такое поручение Минтрансу на этой неделе дал глава республики. Во время обсуждения хода и качества ремонта «фонящих дорог» Радий Хабиров обратил внимание на проблемные объекты. Один из них находится в Калтасинском районе.

Когда-то он был уфимцем, а в последние 20 лет живет в селе Кучаш. Поменять прописку на деревенскую Ранифу Газину пришлось из-за супруги. Врачи порекомендовали уехать подальше от городской суеты. В итоге: тишина, чистый воздух и первозданная природа. Но есть у загородной жизни и свои минусы. Самый «жирный» — дорога.

Вот как выглядел один из участков дороги Уфа — Бирск — Янаул — Старояшево. Эти кадры сделаны в прошлом году перед началом ремонтных работ. Проезжая часть — сплошное глиняное месиво.

Общая протяжённость этой дороги — 19 километров. Она соединяет между собой пять населённых пунктов Калтасинского района. Для местных жителей — это единственный путь транспортного сообщения, прежде всего, с райцентром.

В 2023-м местную дорогу от пересечения с региональной трассой Уфа-Бирск-Янаул до села Старояшево начали приводить в порядок. За два года подрядная организация должна отремонтировать 15 километров проезжей части.

Тему «фонящих дорог» обсуждали в этот понедельник на оперативном совещании правительства региона. Радий Хабиров поручил Минтрансу республики проанализировать ход и качество ремонта. Руководитель Башкортостана назвал прошлогодние работы на трассе Сибай — Акъяр «крайне неудачно организованными», ремонт завершен лишь на 70 процентов. Порцию критики получили объекты, расположенные в Калтасинском районе.

Нужно взять на особый контроль некачественно отремонтированные участки, заставить подрядчиков привести их в порядок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Калтасинском районе к исправлению ранее выявленных замечаний уже приступили. На дороге, ведущей до села Старояшево, подрядчики устраняют колейность.