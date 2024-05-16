Правоохранители Башкирии предупреждают о новой схеме мошенничества

В России мошенники используют новую схему для обмана граждан: они звонят и представляются нотариусами. Об этом рассказывает «Вестник киберполиции».
Так, жертвой телефонных мошенников стал 75-летний москвич. Ему позвонила женщина, представилась нотариусом и сообщила, что кто-то от его имени подписал доверенность и в скором времени ее передадут на Госуслуги.
Пенсионер сказал, что никаких доверенностей не давал. Тогда «нотариус» назвала ему номер телефона, по которому надо позвонить и сообщить об этом.
Мужчина поверил, позвонил по этому номеру и общался уже со лжесотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга.
Аферисты убедили пожилого москвича в том, что его сбережения кто-то пытается похитить и их необходимо срочно перевести на «безопасную банковскую ячейку». Таким образом дедушка лишился 29 млн рублей, переведя их на банковские счета, продиктованные мошенниками.
В МВД по Башкирии обратились к жителям региона и порекомендовали не терять бдительность, предупредить о новой схеме родных и близких.