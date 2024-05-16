В Башкирии в ночном пожаре сильные ожоги получили мужчина и женщина

В селе Иглино загорелся частный дом на улице Заречной. Пламя быстро перекинулось на веранду. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, открытое горение было быстро потушено.
Сообщается, что во время пожара сильно пострадал 41-летний мужчина. С ожогами I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей он доставлен в стационар.
Также пострадала 66-летняя женщина. У нее ожоги I, II, III степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Ее тоже госпитализировали.
Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправная электропроводка.
Фото: пресс-служба МЧС по РБ