В Башкирии в ночном пожаре сильные ожоги получили мужчина и женщина

В селе Иглино загорелся частный дом на улице Заречной. Пламя быстро перекинулось на веранду. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, открытое горение было быстро потушено.

Сообщается, что во время пожара сильно пострадал 41-летний мужчина. С ожогами I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей он доставлен в стационар.

Также пострадала 66-летняя женщина. У нее ожоги I, II, III степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Ее тоже госпитализировали.

Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправная электропроводка.