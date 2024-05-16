В Уфе стартовала масштабная реконструкция парка Лесоводов

Зона для пикника, малые и большие спортивные и детские площадки, пешеходно-тропиночная сеть с устройством велодорожки. Всё это будет благоустроено ближе к ноябрю 2024. Обновляемую территорию и вариант дизайн-проекта выбирали сами жители в прошлом году. По итогам голосования лесопарк был включен в программу «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, в парке Нефтехимиков, который был запущен год назад, уже приступили ко второму этапу ремонтных работ.

Парк Лесоводов – излюбленное место отдыха горожан. Даже в рабочие дни здесь есть посетители, а эти кадры, сделанные в выходные, говорят сами за себя. Активная жизнь сказалась на внешнем виде, поэтому парк нужно привести в порядок. Об этом говорили на собрании представители уфимской администрации с местными жителями.

Ремонтные работы последний раз проводили здесь в 2014 году, к реставрации приступили в нынешнем апреле. Начали расширять дорожки для самокатов и велосипедов, устанавливать бордюры. Обустроят и мангальную зону, постелют новый газон, появятся навесы разных конфигураций – столы со скамейками и качели. А для безопасности в парке Лесоводов оборудуют дополнительное освещение и установят систему видеонаблюдения.

Обновлённая историческая арка парка Нефтехимиков принимает жителей и гостей столицы уже год. Еще пару лет местные жители обходили его стороной, но сейчас ситуация в корне поменялась. Это была первая очередь. Сейчас начинается второй этап. Возле досугового центра появятся дорожки из брусчатки, скамейки и урны, архитектурные формы, арт-объекты, указатели навигации. Смонтируют новое уличное освещение и систему видеонаблюдения. Сейчас там проходит реконструкция фонтана. Полностью благоустроить парк планируется до конца ноября этого года.