В Башкирии подвели итоги конкурса творческих работ, посвящённых башкирской лошади

В республике подвели итоги конкурса творческих работ «Башкирская лошадь — надёжный и верный друг на протяжении всей истории Республики Башкортостан!». Он проводился в рамках Международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты».

Всего было представлено около 900 работ, выполненных в разных стилях, с использованием всевозможных материалов — это рисунки, плакаты, поделки, макеты, художественная вышивка, мягкие игрушки и многое другое. Жюри учитывало оригинальность и новизну представленных работ.