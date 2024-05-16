В Уфе стартовал Международный фестиваль национальных театров «Туганлык»

В этом году он впервые проходит под таким названием. Раньше он назывался фестивалем тюркоязычных театров, теперь формат расширился. На фестивале будет представлено 15 спектаклей. Среди участников — театры Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Чувашии, Абхазии, Тувы, Хакасии, Дагестана, Северной Осетии, Калмыкии.

В названии фестиваля вся его суть — «Туганлык», что переводится как «братство», «родство». И сегодня это чувствуется во всём. Разные народы, которые на протяжении недели будут говорить на одном языке — языке искусства.

Основными площадками фестиваля стали Башдрамтеатр, Национальный молодежный театр имени Мустая Карима и Уфимский татарский театр «Нур». Они и будут временным домом для артистов из 14 театров России и Казахстана. Для некоторых фестиваль «Туганлык» — это уже семейная история.

По традиции фестиваль открывается двумя спектаклями. Один из них — работа Башкирского драматического театра «Красный паша». Постановка посвящена первому полномочному представителю СССР в Саудовской Аравии и ряде других стран Ближнего Востока Кариму Хакимову. Это работа известного башкирского театрального режиссёра Айрата Абушахманова. Также во внеконкурсной программе покажут спектакль специального гостя фестиваля — Псковского театра «Морфий».

В этом году на фестивале будут определять победителей в 8 номинациях. И впервые будут оценивать работу хореографа. А вот приз за лучший спектакль присуждать не будут.