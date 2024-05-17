Депутаты Башкирии предлагают предупреждать зрителей о фонограмме на концертах

В Госсобрании планируют обязать организаторов концертов информировать зрителей, что артисты будут петь «под фанеру». Депутаты башкирского парламента разработали проект федерального закона, который закрепляет понятие «плюсовая фонограмма».

В случае нарушения закона потребители смогут вернуть деньги за билеты. Как пояснили в Курултае, законопроект призван обеспечить право потребителя на получение достоверной информации о зрелищно-развлекательных услугах и повысить качество таких услуг. На ближайшем пленарном заседании депутаты планируют принять решение о внесении законопроекта в Госдуму.