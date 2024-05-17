В Уфе обсудили развитие «Женского движения Единой России»

О развитии «Женского движения» в Башкортостане говорили сегодня в Уфимском штабе общественной поддержки «Единой России». Местные активисты встретились с депутатом Госдумы Натальей Полуяновой.

На мероприятии состоялась презентация лучших практик, проводимых в рамках «Женского движения», обмен опытом, обсуждение вопросов и предложений по масштабированию проекта.

«Женское движение Единой России» объединило тысячи женщин со всей страны. Это платформа для продвижения и развития женских инициатив в разных сферах. В это движение входят волонтеры и общественники, политики и предприниматели, члены семей участников.

Это будет очень предметное обсуждение, как это движение будет развиваться в республике дальше, потому что практики регионов разные. Думаю, это будет встреча, после которой «Женское движение» у нас появится буквально в каждом районе. Мы как организаторы ставим себе эту задачу.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы

Если говорить о «Женском движении», это то, как любая женщина может реализовать себя в любой сфере жизни общества. Сейчас даже в самых сложных профессиях, казалось бы, мужских, женщины очень востребованы, потому что нет предела совершенству и нет предела стойкости женщин.

Элина Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан
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Уфимская волна