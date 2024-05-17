В Уфе обсудили развитие «Женского движения Единой России»

О развитии «Женского движения»
в Башкортостане говорили сегодня в Уфимском штабе общественной поддержки «Единой
России». Местные активисты встретились с депутатом Госдумы Натальей Полуяновой.
На мероприятии
состоялась презентация лучших практик, проводимых в рамках «Женского движения»,
обмен опытом, обсуждение вопросов и предложений по масштабированию проекта.
«Женское движение
Единой России» объединило тысячи женщин со всей страны. Это платформа для
продвижения и развития женских инициатив в разных сферах. В это движение входят
волонтеры и общественники, политики и предприниматели, члены семей участников.
Это
будет очень предметное обсуждение, как это движение будет развиваться в
республике дальше, потому что практики регионов разные. Думаю, это будет
встреча, после которой «Женское движение» у нас появится буквально в каждом
районе. Мы как организаторы ставим себе эту задачу.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы
Если
говорить о «Женском движении», это то, как любая женщина может реализовать себя
в любой сфере жизни общества. Сейчас даже в самых сложных профессиях, казалось
бы, мужских, женщины очень востребованы, потому что нет предела совершенству и
нет предела стойкости женщин.Элина Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан