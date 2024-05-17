В Уфе обсудили развитие «Женского движения Единой России»

Это будет очень предметное обсуждение, как это движение будет развиваться в республике дальше, потому что практики регионов разные. Думаю, это будет встреча, после которой «Женское движение» у нас появится буквально в каждом районе. Мы как организаторы ставим себе эту задачу.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы