Депутаты Башкирии провели выездное собрание в Бирске

Депутаты Госсобрания провели выездное заседание президиума в Бирске. Прежде чем обсудить вопросы законотворчества, руководители профильных ведомств осмотрели различные предприятия и организации, в том числе образовательные. Основная цель — увидеть, как на практике исполняются законы и нужны ли ещё какие-либо поправки.

Эти токарно-фрезерные станки на 70% — из отечественных комплектующих, многие из которых производят в этом же цехе. За год делают около 40 машин. Запрос — гораздо больше. Под расширение предпринимателю уже выделили землю без проведения торгов, но нужны деньги для строительства новых площадей.

Депутаты высоко оценили ту работу, которую бирский предприниматель делает в рамках импортозамещения. И обещали подумать, какую помощь ему могут оказать.

Ещё одна тема, которая сейчас особенно актуальна, — это развитие внутреннего туризма. Для её обсуждения депутаты выбрали жемчужину Бирского района — озеро Шамсутдин. Территория вокруг водоёма активно развивается. Строятся глэмпинги и базы отдыха. Об особенностях ведения бизнеса в этой сфере законодатели пообщались с предпринимателями.

Елена Классен-Морилова рассказала парламентариям, как и с чего начинала свой туристический бизнес. Два года назад женщина арендовала возле озера землю и построила свои первые восемь палаток для проживания. Спрос, как оказалось, высокий. И вот уже на ее глэмпинге более 30 различных домов, в том числе и для всесезонного пребывания.

Большую помощь в расширении бизнеса женщине оказало государство. Из федерального бюджета она получила грант на 27 млн рублей. Республика помогла финансами для организации веревочного парка на территории.

Парламентарии также осмотрели социальные учреждения и организации образования и приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Воину-победителю. Председатель Госсобрания Константин Толкачёв остался под хорошими впечатлениями после посещения коррекционной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Депутаты приехали к воспитанникам не с пустыми руками.