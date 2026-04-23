В Башкирии проходит выездное заседание Ассоциации финно-угорских народов

В республике проходит выездное заседание президиума Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации. В первый день гостей из восьми регионов страны встречали в Татышлинском районе – в сердце удмуртской культуры и гостеприимства Башкортостана. Главной площадкой для обсуждения сохранения родных языков и традиций стал Центр культуры удмуртов нашей республики в селе Новые Татышлы.

Председатель Ассоциации финно-угорских народов России, сенатор Совета Федерации Пётр Тултаев высоко оценил внимание руководства Башкортостана к финно-угорским народам, поблагодарил татышлинцев за сохранение подлинной культуры и единства.

Сегодня члены президиума посетили удмуртский историко-культурный Центр и полилингвальную многопрофильную школу в селе Новые Татышлы. Помимо этого, они познакомились с деятельностью марийского историко-культурного Центра и полилингвальной многопрофильной школы в селе Мишкино.