Башкирский заповедник «Шульган-Таш» готовят к открытию туристического сезона

Сотрудники заповедника «Шульган-Таш» очищают территорию музейно-экскурсионного комплекса от опасных деревьев и валежа, завершают подготовку объектов инфраструктуры парка к летнему туристическому сезону, сообщается в телеграм-канале заповедника.
В настоящее время возводятся новые и ремонтируются старые постройки. Как рассказал заместитель директора по охране территории Инсур Рыскулов, в течение двух дней сотрудники занимались заготовкой дров для туристических стоянок и бани, а также очищали тропы от мусора.
Фото: Природный заповедник «Шульган-Таш», ТГ