Башкирский заповедник «Шульган-Таш» готовят к открытию туристического сезона

Нам еще предстоит очистить лесные дороги противопожарного назначения общей протяженностью 120 км. Они всегда должны быть готовы к беспрепятственному проезду техники в случае лесных пожаров. Будем периодически очищать от мусора обочины дорог общего пользования на закрепленном участке 10 км. Искренне желаем, чтобы туристы отнеслись с уважением к жителям Бурзянского района и не бросали мусор.

Инсур Рыскулов, заместитель директора по охране территории заповедника «Шульган-Таш»