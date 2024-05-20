Башкирский заповедник «Шульган-Таш» готовят к открытию туристического сезона

Сотрудники заповедника «Шульган-Таш» очищают территорию музейно-экскурсионного комплекса от опасных деревьев и валежа, завершают подготовку объектов инфраструктуры парка к летнему туристическому сезону, сообщается в телеграм-канале заповедника.   

Фото №1 - Башкирский заповедник «Шульган-Таш» готовят к открытию туристического сезона

В настоящее время возводятся новые и ремонтируются старые постройки. Как рассказал заместитель директора по охране территории Инсур Рыскулов, в течение двух дней сотрудники занимались заготовкой дров для туристических стоянок и бани, а также очищали тропы от мусора.

Фото №2 - Башкирский заповедник «Шульган-Таш» готовят к открытию туристического сезона

Нам еще предстоит очистить лесные дороги противопожарного назначения общей протяженностью 120 км. Они всегда должны быть готовы к беспрепятственному проезду техники в случае лесных пожаров. Будем периодически очищать от мусора обочины дорог общего пользования на закрепленном участке 10 км. Искренне желаем, чтобы туристы отнеслись с уважением к жителям Бурзянского района и не бросали мусор.

Инсур Рыскулов, заместитель директора по охране территории заповедника «Шульган-Таш»

Фото: Природный заповедник «Шульган-Таш», ТГ

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