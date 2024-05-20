В Башкирии стартовала профилактическая операция «Внимание - дети!»

В Башкирии с сегодняшнего дня началась профилактическая акция «Внимание – дети!». Мероприятия в рамках этой акции будут проводиться до 7 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.
Он отметил, что впереди летние каникулы. В этой связи важно уделить особое внимание профилактической работе с водителями и юными участниками дорожного движения.
Он также сообщил, что экипажи ГИБДД будут работать рядом с местами проведения массовых мероприятий в образовательных организациях и в местах отдыха. Кроме того, внимание уделят перевозке детей в автобусах и в личных автомобилях.