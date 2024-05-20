В Башкирии стартовала профилактическая операция «Внимание - дети!»

В Башкирии с сегодняшнего дня началась профилактическая акция «Внимание – дети!». Мероприятия в рамках этой акции будут проводиться до 7 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Он отметил, что впереди летние каникулы. В этой связи важно уделить особое внимание профилактической работе с водителями и юными участниками дорожного движения.

За четыре месяца текущего года на территории республики совершено 86 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пять детей погибли и 89 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Главная задача акции — не допустить происшествий на дорогах с участием детей и напомнить основные правила поведения. Руководитель ГИБДД по Башкирии, Владимир Севастьянов