Жительница Башкирии объявлена в розыск за долги по алиментам

Судебные приставы Хайбуллинского района объявили в розыск 29-летнюю уроженку села Целинного Риту Т. Долг женщины по алиментам ее несовершеннолетним детям превышает 350 тысяч рублей.

Известно, что ей запрещен выезд за пределы Российской Федерации. Предполагается, что должница, которая нигде официально не трудоустроена, скрывается в Сибае.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по Башкирии по телефону: 8 (347) 273-56-40.