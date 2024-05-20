Жительница Башкирии объявлена в розыск за долги по алиментам

Судебные приставы Хайбуллинского района объявили в розыск 29-летнюю уроженку села Целинного Риту Т. Долг женщины по алиментам ее несовершеннолетним детям превышает 350 тысяч рублей.  

Фото №1 - Жительница Башкирии объявлена в розыск за долги по алиментам

Известно, что ей запрещен выезд за пределы Российской Федерации. Предполагается, что должница, которая нигде официально не трудоустроена, скрывается в Сибае.  

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России по Башкирии по телефону: 8 (347) 273-56-40.

Фото: ГУФССП России по РБ, Vk

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии