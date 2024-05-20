В Башкирии прошёл VI Международный химический диктант

«Уфа — центр химической промышленности». Под таким девизом прошел VI Международный химический диктант. В этом году он посвящен 450-летию столицы Башкортостана. Участниками просветительской акции стали школьники, студенты и работники промышленных предприятий республики.





Диктант состоял из 20 вопросов разной сложности. Очно его решили написать более 120 уфимцев. В завершение диктанта была организована викторина, посвященная юбилею Уфы. Ее победителям вручили призы, подготовленные Уфимским университетом науки и технологий.