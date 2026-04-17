Бойцы СВО написали Международный башкирский диктант

Сегодня во всем мире проходит Международный башкирский диктант. Акция началась в 11 часов в онлайн- и офлайн-форматах. Направить работы можно до полуночи. Принять участие может любой желающий независимо от возраста, уровня образования и места проживания. Акция проводится при поддержке главы республики Радия Хабирова.