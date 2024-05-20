В Башкирии открыли бюст поэта Рашита Назарова

В селе Толбазы Аургазинского района состоялось торжественное открытие бюста поэта Рашита Назарова, приуроченное ко дню рождения автора. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Скульптуру установили у башкирской гимназии, которой два года назад присвоили имя прославленного земляка.





В церемонии приняли участие школьники, выпускники, учителя, а также местные жители. Рашит Назаров — уроженец деревни Турумбетово. Писать он начал с малых лет, и уже в 18 был признанным автором в башкирской литературе.