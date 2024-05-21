В Башкирию вновь придет прохладная погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие дни. Согласно их данным, сегодня, 21 мая, днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Днем воздух прогреется до +18, +23 градусов.

Завтра, 22 мая, в некоторых районах республики все-таки пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северным умеренным. Ночная температура воздуха составит +6, +11 градусов. Днем от +15 до +20.