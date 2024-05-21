В Башкирии подъем на Айгир платным быть не должен – Минэкологии РБ

Местные телеграм-каналы сообщают о том, что поход на гору Айгир стал платным. Плакат об экосборе в размере 200 рублей появился у входа недавно. Деньги собирает АНО «Центр спортивного и событийного туризма «Айгир».
Цель – «обеспечение чистоты и безопасности на уникальном природном объекте «Хребет Караташ». Помимо этого, будет организован вывоз мусора, строительство пункта экстренной помощи, а также оборудование подъема веревочными перилами.
В администрации горного приюта сообщили, что не сотрудничают с АНО «Айгир».
Между тем, инцидентом заинтересовались в Минэкологии Башкирии, где заявили, что подъем на Айгир платным быть не должен, и обещали разобраться в ситуации.
Фото: Ильгиз Валитов