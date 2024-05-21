В Уфе пропали подростки из детского дома

В Уфе разыскивают 15-летнего Тимура Юмагужина и 16-летнего Айдара Хабибрахманова. Информация о поисках размещена в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Башрегионспас». Дети 20 мая ушли из детского дома и обратно не вернулись.

Приметы Тимура: рост 170 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза карие. В день исчезновения был одет в коричнево-бежевую толстовку, белую футболку, черные штаны и черные кроссовки.

Приметы Айдара: рост 178 см, среднее телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. На нем была черная толстовка, белая футболка, серые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят сообщить по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.