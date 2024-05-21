Житель Башкирии после ЗАГСа отправился в зону СВО

Как только 37-летний житель села Аркаулово Салаватского района и его девушка зарегистрировали свой брак, на следующий же день после бракосочетания он отправился на службу в зону проведения специальной военной операции.

Как сообщает издание «На земле Салавата», боец с позывным «Батл» и его избранница ранее уже были женаты. Но, как рассказали сами супруги, несколько лет назад развелись по глупости. Спустя время, поняли, что жить друг без друга не смогут.

До того, как мужчина подписал контракт с Минобороны страны, он работал вахтовым методом. Сейчас они с женой Эльзой воспитывают троих детей. Дети просто обожают своего отца, подчеркивает женщина.

Кстати, защищать Донбасс «Батл» собирался еще в 2019-м. Но тогда Эльзе удалось уговорить мужа остаться с семьей. Позже боец все же подписал контракт. У него за плечами отличный опыт службы в артиллерии, а по военной специальности он наводчик самоходных артиллерийских установок.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Россий Федерации.

Кроме того, мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Также дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.