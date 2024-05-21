Радий Хабиров на «Трансчасе» обсудил развитие системы весогабаритного контроля

Радий Хабиров провёл совещание в формате «Транспортного часа». В числе обсуждаемых тем — развитие системы весогабаритного контроля на дорогах республики. Глава Башкортостана поручил подготовить предложения по установке пунктов на автодорогах на северо-востоке региона.

Это позволит контролировать движение грузового транспорта, который перевозит материалы с карьеров. Также Радий Хабиров отметил необходимость анализа потребностей городов и районов в пассажирских автобусах. Это позволит сформировать план закупок нового автотранспорта. За четыре предыдущих года в Башкортостан поступило почти 1,5 тысячи автобусов различной вместимости.