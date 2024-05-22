В селе Башкирии мужчину придавило кузовом грузовика

Специалисты Гострудинспекции Башкирии приступили к расследованию несчастного случая, который произошел в селе Кальтяево Татышлинского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате инцидент погиб 47-летний рабочий московской компании «Донаэродорстрой».

Трагедия случилась рано утром 20 мая. Предварительно установлено, что водитель грузовика поднял кузов и открутил гидравлический шланг. По этой причине опускание кузова было невозможно контролировать. В результате он придавил работника.