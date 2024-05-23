В Башкирии ночная температура воздуха понизится до -6 градусов

По данным метеорологов Башгидрометцентра, сегодня в республике существенных осадков не будет, но по югу республики все-таки пройдет небольшой дождь. Ветер северный порывистый. Днем воздух прогреется лишь до +11, +16 градусов.

Завтра, 24 мая, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северный с переходом на западный. Ночью заморозки на почве и в воздухе до -6. Дневная температура воздуха составит от +10 до +15.