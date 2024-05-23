В Уфе «гуляющие» мошенники обманывают одиноких пенсионеров

В Уфе на продуктовых рынках и в магазинах появились так называемые «гуляющие» мошенники. Они бродят по торговым точкам и высматривают одиноких пожилых людей.

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, они представляются своей жертве социальными работниками и напрашиваются в квартиру якобы чтобы вручить какой-либо подарок либо для оказания социальной помощи.

Далее аферисты действуют так: один отвлекает, другой по шкафам, сервантам и другим потайным местам ищет «гробовые» пенсионера.

Так, в Калининском районе города у 88-летней бабушки похитили 800 тысяч рублей, а в Дёмском районе у 82-летнего дедушки – 450 тысяч рублей.