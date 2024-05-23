Жители Башкирии могут получить значки «Красной гвоздики» за пожертвования

С самого начала акции занимаюсь распространением значков «Красная гвоздика». «Красная гвоздика» – это не только цветы, которые мы привыкли покупать, дарить, которые возлагаем к памятникам, монументам, но это и маленький значок, но он заключает большую силу, потому что все вместе мы собираем по копейкам, по крупицам благодеяния людские. Мы их собираем в наши боксы, которые выданы, а потом все деньги пойдут на благотворительность.

Иннеса Гладкова, «серебряный» волонтёр движения «Молоды душой» с. Иглино