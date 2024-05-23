Жители Башкирии могут получить значки «Красной гвоздики» за пожертвования

В Иглинском районе волонтеры распространяют значки «Красной гвоздики» за пожертвования. Они участвуют во всероссийской акции с самых первых дней. Вырученные деньги направляют на помощь ветеранам боевых действий. Добровольцев можно увидеть на улицах, в парках, на массовых мероприятиях и праздниках.

На этот раз волонтеры ходили с символичными украшениями среди гостей фестиваля «Я люблю тебя, жизнь». Всероссийская акция «Красная гвоздика» продлится еще месяц. В этот период желающие могут делать пожертвования и получить значок. Также приобрести значки можно на популярных маркетплейсах и в магазинах партнеров акции.

Нами, «серебряными» волонтёрами, эта акция очень поддерживается. Мы распространяем активно эти маленькие, но значимые для наших бойцов значки, так как пожертвования, которые вносят наши жители, идут для наших ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане и Чечне. Очень радостно, что население откликается.

Татьяна Плотвина, куратор «серебряных» волонтёров «Молоды душой» с. Иглино

С самого начала акции занимаюсь распространением значков «Красная гвоздика». «Красная гвоздика» – это не только цветы, которые мы привыкли покупать, дарить, которые возлагаем к памятникам, монументам, но это и маленький значок, но он заключает большую силу, потому что все вместе мы собираем по копейкам, по крупицам благодеяния людские. Мы их собираем в наши боксы, которые выданы, а потом все деньги пойдут на благотворительность.

Иннеса Гладкова, «серебряный» волонтёр движения «Молоды душой» с. Иглино
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ