Жители Башкирии могут получить значки «Красной гвоздики» за пожертвования

В Иглинском районе волонтеры распространяют значки «Красной гвоздики» за пожертвования. Они участвуют во всероссийской акции с самых первых дней. Вырученные деньги направляют на помощь ветеранам боевых действий. Добровольцев можно увидеть на улицах, в парках, на массовых мероприятиях и праздниках.
На этот раз волонтеры ходили с символичными украшениями среди гостей фестиваля «Я люблю тебя, жизнь». Всероссийская акция «Красная гвоздика» продлится еще месяц. В этот период желающие могут делать пожертвования и получить значок. Также приобрести значки можно на популярных маркетплейсах и в магазинах партнеров акции.