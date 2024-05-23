Кадры на вес золота: как в Башкирии решают проблему нехватки медперсонала

На сегодняшний день в Башкирии нехватка медицинских работников среднего звена составляет 4,4 тысячи человек, еще 340 человек не хватает в службе скорой помощи. Такие данные привел министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства региона.
Он отметил, что основная причина дефицита кадров – недостаточный приток молодых специалистов в сферу медицины. Вопрос находится на контроле руководства республики, так как в настоящее время, равно как и в долгосрочное перспективе, государство заинтересовано в увеличении количества медперсонала – поддержка врачей и медиков есть, и будет усилена в дальнейшем.
Специалисты Минздрава Башкирии разработали «дорожную карту» по обеспечению медучреждений работниками «скорой» до конца текущего года.
Какие еще комфортные условия будут созданы для медперсонала, какие меры помогут укомплектовать штат районных больниц, и что об этом думают сами медсестры – в нашем материале.
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Председатель профсоюза работников здравоохранения Башкирии Рауль Халфин отметил, что данный вопрос весьма остро стоит во всех регионах России, а также во многих странах.
Еще один момент – это тесное взаимодействие с муниципалитетами. Нужно, чтобы они на местах активнее отрабатывали меры поддержки медиков с целью привлечения их в районы.
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МЕДИКОВ
В Башкирии меры поддержки для медработников действуют уже несколько лет. В их числе – эффективные программы, предусматривающие поддержку медперсонала.
«Земский доктор/Земский фельдшер»
Действие программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлено до 2030 года. В рамках этих программ наши медики получают по 1 млн рублей за трудоустройство на селе (отдаленные районы – по 1,5 млн рублей), а средний медперсонал – по 500 тысяч рублей (отдаленные районы – по 750 тыс. рублей).
Так, в прошлом году выплаты получили 195 врачей и 101 представитель среднего медицинского персонала. В итоге Башкирия стала третьим регионом страны по сумме выделенных и освоенных средств из федерального бюджета.
«Врачи для малых МО»
Кроме того, благодаря новой программе «Врачи для малых МО», к нам переезжают медработники из других регионов. Например, на работу в ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ переехала семья врачей Астапенковых из Крыма. Глава семьи Александр Владимирович и его супруга Дарья Андреевна работают участковыми врачами-терапевтами.
Еще на родину вернулась семья Муллагалиевых: глава семейства Роберт Ильдусович – дерматовенеролог, а его жена Светлана Равиловна — врач ультразвуковой диагностики.
Бонусы к зарплате
В Башкирии младший персонал может рассчитывать на надбавки к заработной плате – в 2023 году Глава республики Радий Хабиров утвердил дополнительные выплаты из регионального бюджета отдельным категориям медработников.
К примеру, медсестры по приему вызовов психиатрической бригады «скорой помощи» и младший медперсонал ежемесячно получают по 4500 рублей, специалисты со средним профильным образованием, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, или ведущие диспансерное наблюдение жителей — по 6500 рублей, фельдшеры и медсестры спецпсихбригад — по 7000 рублей, врачи таких подразделений — по 11 500 рублей, водители «скорых» — по 12 000, а участковые врачи — по 14 500 рублей.
«РАБОТА У НАС ТЯЖЕЛАЯ, МНОГИЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ НИ МОРАЛЬНО, НИ ФИЗИЧЕСКИ»
Нам удалось пообщаться с 25-летней медсестрой из хирургического отделения ГКБ №21. Ее зовут Рузалия Шарафутдинова. Несколько лет назад она окончила медицинский колледж, и с тех пор преданно служит своему делу. Девушка не скрывает, что порой бывает трудно, такую нагрузку выдержит не каждый, и очень хочется, чтобы условия были получше и зарплаты повыше. Но тут же уточняет: «Это наш долг, пациентов бросить не могу».
ЧТО С ЗАРПЛАТОЙ?
В Башстате озвучили средние зарплаты медицинских работников в республике по итогам прошлого года. Согласно данным ведомства, средние зарплаты младшего медицинского персонала в государственных больницах за январь-сентябрь составили 41 647 рублей в месяц, а среднего – 42 979 рублей.
ЧТО ВПЕРЕДИ?
По информации Министерства здравоохранения Башкирии, на сегодняшний день в медорганизациях региона работают 75 832 человека. В том числе более 15000 врачей и более 37000 средних медицинских работников.
В этом году ожидается выпуск 1901 специалиста со средним медицинским образованием. А в 2025-2026 годах будет «двойной выпуск» специалистов среднего медицинского звена по причине введения новых Федеральных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального образования для среднего медицинского звена (сократился срок обучения, увеличен бюджет приема). В общей сложности выпустятся 5943 специалиста.
По состоянию на сегодняшний день уже заключено 1518 договоров о намерении выпускников медицинских колледжей трудоустроиться в медицинскую организацию в текущем году.