Кадры на вес золота: как в Башкирии решают проблему нехватки медперсонала

Наша работа в основном физическая. Порой приходят хрупкие девушки и просто не выдерживают этого, нет сил. Мы и с каталками по всей больнице бегаем туда-сюда, и ухаживаем за тяжелобольными, поднимаем их, а пациенты бывают и по 100 кг. В общем, весь день на ногах. К концу смены уже нет никаких сил, хочется прийти домой и лечь. Второй момент – хочется комфортных условий в больницах для всех коллег: делать в них современные ремонты, благоустраивать больницы. Даже взять те же каталки – они должны быть мобильные, более легкие, иногда пациент может весить 40 кг, а ты везешь каталку, которая сама весит почти 100 кг. Плюс ко всему она неуправляемая. Нам должно быть с каталками удобно, легко, мобильно работать. Также, по моему мнению, нехватка кадров создается из-за того, что медсестра – это некая временная профессия. То есть работают студенты, которые учатся на врачей, отучились – ушли в клиники. Студенты сейчас везде подрабатывают. Почему? Потому что им в плюс. Они и опыт получают, и работают, и денежку зарабатывают. Студентам работать классно, да. Но потом они уходят выше, меняют свою жизнь, и снова создается нехватка кадров. Старшее поколение, то есть взрослое поколение медсестер, которые сейчас работают, они привыкли, они свыклись, им уже привычно сидеть на одном месте. Возможно, нужны какие-то меры поддержки и для них. А вот молодежь удержать сложно. Молодые девушки, молодые медсестры, медбратья, они никогда не задерживаются на таких местах работы. Потому что, опять-таки повторюсь, грязную работу делать не все хотят. Потому что за нее очень мало платят. В первую очередь, самый большой минус, который слышу – мало платят. Плюс ещё переработки у медсестер не всегда на 100% оплачиваются.

Рузалия Шарафутдинова, медсестра хирургического отделения ГКБ №21