Кадры на вес золота: как в Башкирии решают проблему нехватки медперсонала

На сегодняшний день в Башкирии нехватка медицинских работников среднего звена составляет 4,4 тысячи человек, еще 340 человек не хватает в службе скорой помощи. Такие данные привел министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства региона.

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Он отметил, что основная причина дефицита кадров – недостаточный приток молодых специалистов в сферу медицины. Вопрос находится на контроле руководства республики, так как в настоящее время, равно как и в долгосрочное перспективе, государство заинтересовано в увеличении количества медперсонала – поддержка врачей и медиков есть, и будет усилена в дальнейшем.

Специалисты Минздрава Башкирии разработали «дорожную карту» по обеспечению медучреждений работниками «скорой» до конца текущего года.

Какие еще комфортные условия будут созданы для медперсонала, какие меры помогут укомплектовать штат районных больниц, и что об этом думают сами медсестры – в нашем материале.

ОСТАВИМ ВЫПУСКНИКОВ ДОМА

Председатель профсоюза работников здравоохранения Башкирии Рауль Халфин отметил, что данный вопрос весьма остро стоит во всех регионах России, а также во многих странах. 

На данный момент уже принимаются меры и планируются дальнейшие меры для его решения. Одно из таких ярких, важных решений – открытие дополнительных филиалов медицинских колледжей в регионах нашей республики. Открыто 4 филиала, из которых уже в следующем году будет выпуск дополнительных средних медицинских работников. Они в основном останутся вот в этих районах, в этих округах. Смысл в чем? Наша молодежь уезжает в другие регионы учиться и, соответственно, многие там и остаются работать. Вот, понимая эту ситуацию, еще два года назад был «Здравчас», на котором проблему проанализировали и приняли решение открыть четыре колледжа. Это новые помещения с ремонтом, внутри учебные классы, симуляционные кабинеты. Я сам их все объехал, реально отличные условия. В 2025 году ожидается первый выпуск из этих колледжей. И наши больницы получат новые кадры.

Рауль Халфин, председатель профсоюза работников здравоохранения РБ

Еще один момент – это тесное взаимодействие с муниципалитетами. Нужно, чтобы они на местах активнее отрабатывали меры поддержки медиков с целью привлечения их в районы.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МЕДИКОВ

В Башкирии меры поддержки для медработников действуют уже несколько лет. В их числе – эффективные программы, предусматривающие поддержку медперсонала.

«Земский доктор/Земский фельдшер»

Действие программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлено до 2030 года. В рамках этих программ наши медики получают по 1 млн рублей за трудоустройство на селе (отдаленные районы – по 1,5 млн рублей), а средний медперсонал – по 500 тысяч рублей (отдаленные районы – по 750 тыс. рублей).

Так, в прошлом году выплаты получили 195 врачей и 101 представитель среднего медицинского персонала. В итоге Башкирия стала третьим регионом страны по сумме выделенных и освоенных средств из федерального бюджета.

«Врачи для малых МО»

Кроме того, благодаря новой программе «Врачи для малых МО», к нам переезжают медработники из других регионов. Например, на работу в ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ переехала семья врачей Астапенковых из Крыма. Глава семьи Александр Владимирович и его супруга Дарья Андреевна работают участковыми врачами-терапевтами.

Еще на родину вернулась семья Муллагалиевых: глава семейства Роберт Ильдусович – дерматовенеролог, а его жена Светлана Равиловна — врач ультразвуковой диагностики. 

Бонусы к зарплате

В Башкирии младший персонал может рассчитывать на надбавки к заработной плате – в 2023 году Глава республики Радий Хабиров утвердил дополнительные выплаты из регионального бюджета отдельным категориям медработников.

К примеру, медсестры по приему вызовов психиатрической бригады «скорой помощи» и младший медперсонал ежемесячно получают по 4500 рублей, специалисты со средним профильным образованием, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, или ведущие диспансерное наблюдение жителей — по 6500 рублей, фельдшеры и медсестры спецпсихбригад — по 7000 рублей, врачи таких подразделений — по 11 500 рублей, водители «скорых» — по 12 000, а участковые врачи — по 14 500 рублей.

«РАБОТА У НАС ТЯЖЕЛАЯ, МНОГИЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ НИ МОРАЛЬНО, НИ ФИЗИЧЕСКИ»

Нам удалось пообщаться с 25-летней медсестрой из хирургического отделения ГКБ №21. Ее зовут Рузалия Шарафутдинова. Несколько лет назад она окончила медицинский колледж, и с тех пор преданно служит своему делу. Девушка не скрывает, что порой бывает трудно, такую нагрузку выдержит не каждый, и очень хочется, чтобы условия были получше и зарплаты повыше. Но тут же уточняет: «Это наш долг, пациентов бросить не могу».

Наша работа в основном физическая. Порой приходят хрупкие девушки и просто не выдерживают этого, нет сил. Мы и с каталками по всей больнице бегаем туда-сюда, и ухаживаем за тяжелобольными, поднимаем их, а пациенты бывают и по 100 кг. В общем, весь день на ногах. К концу смены уже нет никаких сил, хочется прийти домой и лечь. Второй момент – хочется комфортных условий в больницах для всех коллег: делать в них современные ремонты, благоустраивать больницы. Даже взять те же каталки – они должны быть мобильные, более легкие, иногда пациент может весить 40 кг, а ты везешь каталку, которая сама весит почти 100 кг. Плюс ко всему она неуправляемая. Нам должно быть с каталками удобно, легко, мобильно работать. Также, по моему мнению, нехватка кадров создается из-за того, что медсестра – это некая временная профессия. То есть работают студенты, которые учатся на врачей, отучились – ушли в клиники. Студенты сейчас везде подрабатывают. Почему? Потому что им в плюс. Они и опыт получают, и работают, и денежку зарабатывают. Студентам работать классно, да. Но потом они уходят выше, меняют свою жизнь, и снова создается нехватка кадров. Старшее поколение, то есть взрослое поколение медсестер, которые сейчас работают, они привыкли, они свыклись, им уже привычно сидеть на одном месте. Возможно, нужны какие-то меры поддержки и для них. А вот молодежь удержать сложно. Молодые девушки, молодые медсестры, медбратья, они никогда не задерживаются на таких местах работы. Потому что, опять-таки повторюсь, грязную работу делать не все хотят. Потому что за нее очень мало платят. В первую очередь, самый большой минус, который слышу – мало платят. Плюс ещё переработки у медсестер не всегда на 100% оплачиваются.

Рузалия Шарафутдинова, медсестра хирургического отделения ГКБ №21

ЧТО С ЗАРПЛАТОЙ?

В Башстате озвучили средние зарплаты медицинских работников в республике по итогам прошлого года. Согласно данным ведомства, средние зарплаты младшего медицинского персонала в государственных больницах за январь-сентябрь составили 41 647 рублей в месяц, а среднего – 42 979 рублей.

ЧТО ВПЕРЕДИ?  

По информации Министерства здравоохранения Башкирии, на сегодняшний день в медорганизациях региона работают 75 832 человека. В том числе более 15000 врачей и более 37000 средних медицинских работников.

В этом году ожидается выпуск 1901 специалиста со средним медицинским образованием. А в 2025-2026 годах будет «двойной выпуск» специалистов среднего медицинского звена по причине введения новых Федеральных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального образования для среднего медицинского звена (сократился срок обучения, увеличен бюджет приема). В общей сложности выпустятся 5943 специалиста.

По состоянию на сегодняшний день уже заключено 1518 договоров о намерении выпускников медицинских колледжей трудоустроиться в медицинскую организацию в текущем году.  

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