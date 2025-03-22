Общественная палата Башкирии взяла на контроль проблемы жителей Баймакского района

Состояние автодорог и мостов, строительство мечети, отсутствие сотовой связи в некоторых населённых пунктах. Эти и другие вопросы были подняты жителями Баймакского района на встрече с председателем Общественной палаты республики Данияром Абдрахмановым и руководством муниципалитета.
Его участниками стали сельчане, представители трудовых коллективов. По большинству вопросов были даны разъяснения на месте. Часть взята на контроль. Жителей также проинформировали, могут писать в общественную палату. Обращения берутся на карандаш, и по ним идет работа уже с органами исполнительной власти. К слову, многое в районе уже сделали.
Данияр Абдрахманов отметил, что в районе есть видные общественники и некоммерческие организации, которых необходимо привлекать к совместной работе. Также жители могут создавать свои НКО и участвовать в федеральных и республиканских грантовых проектах, которые могут решить многие вопросы на местах.
На встрече были вручены благодарственные письма Общественной палаты Республики председателю местного общества инвалидов Луизе Ивановой и её заместителю Павлу Пуликову.