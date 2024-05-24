Певец и музыкант из Башкирии передал на нужды СВО 3 млн рублей

Народный артист Башкирии Радик Динахметов служит добровольцем в медицинском взводе третьего батальона имени генерала Тагира Кусимова в зоне проведения спецоперации. На днях на нужды СВО он пожертвовал 3 млн рублей.

Как сообщает ИА «Башинформ», мужчина во время боевых действий сломал себе ребра. В настоящее время он находится дома и проходит 20-дневную реабилитацию. Он уверен, что его переломы совсем незначительные в сравнении с теми ранениями, которые наши бойцы получают на передовой.

Музыкант рассказал, что совместно с советником Главы Башкирии Аликом Камалетдиновым они приняли решение о закупке на эти деньги БПЛА и другого снаряжения, необходимого для медицинской роты полка «Башкортостан». Оставшуюся сумму потратят на материалы для волонтеров, которые плетут маскировочные сети.

Я горжусь этими ребятами, горжусь, что нахожусь с ребятами вместе там, и вношу свою маленькую лепту, как санитар и водитель. Дай бог, чтобы вся помощь из Башкортостана, чтобы все мы совместно пришли к этой нашей долгожданной победе. Радик Динахметов, народный артист Башкирии

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Россий Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.