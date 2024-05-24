Стало известно, когда в Уфе заработает обновлённый лагерь «Чайка»

Уже через неделю новый модульный корпус уфимского лагеря «Чайка» примет своих первых посетителей. Смену организуют для детей участников СВО. А пока там рабочие вносят последние штрихи. Готовность объекта уже составляет примерно 98%. Съемочная группа БСТ побывала в здании корпуса.
В том году на территории детского лагеря «Чайка» появился новый модульный корпус музыкально-художественной направленности. Его назвали «Соты». Сейчас здесь строится еще один — «Техно-улей». В нем ребята будут создавать роботов и научатся управлять дронами.
Также ребята смогут попробовать себя в медиасфере. А пока в здании вовсю кипит работа. Быстровозводимый корпус оправдывает свое название. За пару месяцев собрали целый блочно-модульный дом.
Аккуратный павильончик без всяких излишеств со всеми удобствами. Он адаптирован и готов принять маломобильных детей. В корпусе есть еще и помещения для сушки, стирки, глажки, а также тематический холл. И главное, здание предполагают использовать не только в летний сезон, но и зимой.
Корпус рассчитан на 47 ребят и двух вожатых. И отличается от таких же модулей других регионов тем, что на его фасаде ярко горят соты. Кроме того, вожатые лагеря прошли повышение квалификации в «Артеке».
В этом году возводят 5 таких модулей в нескольких районах республики. Что позволит еще большему количеству детей провести каникулы с пользой, а это более 250 мальчишек и девчонок — в каждую смену в одном только лагере. Потому Башкортостан и дальше будет участвовать в федеральной программе по возведению быстровозводимых конструкций в загородных организациях детского отдыха.