Уфимские спасатели пришли на помощь 40-летнему мужчине

Накануне вечером экстренные службы Уфы получили сообщение о том, что на берегу Белой лежит мужчина без сознания. Его заметил рыбак. На место незамедлительно были направлены спасатели.
Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, берег, где лежал мужчина, был очень крутой, и медики подойти к пострадавшему не смогли.
Спасатели добрались до него на катере, и перевезли уфимца до Деревенской переправы, а там передали сотрудникам «скорой». Мужчину госпитализировали для обследования.