Уфимские спасатели пришли на помощь 40-летнему мужчине

Накануне вечером экстренные службы Уфы получили сообщение о том, что на берегу Белой лежит мужчина без сознания. Его заметил рыбак. На место незамедлительно были направлены спасатели.

Фото №1 - Уфимские спасатели пришли на помощь 40-летнему мужчине

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, берег, где лежал мужчина, был очень крутой, и медики подойти к пострадавшему не смогли.  

Спасатели добрались до него на катере, и перевезли уфимца до Деревенской переправы, а там передали сотрудникам «скорой». Мужчину госпитализировали для обследования.   

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