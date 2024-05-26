Уфимские спасатели пришли на помощь 40-летнему мужчине

Накануне вечером экстренные службы Уфы получили сообщение о том, что на берегу Белой лежит мужчина без сознания. Его заметил рыбак. На место незамедлительно были направлены спасатели.

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, берег, где лежал мужчина, был очень крутой, и медики подойти к пострадавшему не смогли.