В Башкирии в Мелеузовском районе сгорел дом многодетной семьи

Сегодня утром в деревне Айтуган загорелись стена, потолок и кровля веранды, пристроенной к дому. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Пламя быстро распространялось на жилую часть строения, начал стрелять шифер. В момент пожара в доме находились четверо несовершеннолетних детей и их родители.

Глава семейства услышал, как трещит шифер, вышел на веранду и увидел огонь. Затем он выбежал из дома и разбил окно в комнате, где спали дети и супруга. Всем удалось благополучно покинуть помещение. Никто не пострадал.

Пожар потушен. Многодетная семья будет временно проживать у родственников. Причина пожара устанавливается.