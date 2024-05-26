В Башкирии поиски пропавших подростков ведутся ежедневно

Почти два месяца ведутся непрерывные поиски Дамира и Павла, которые 30 марта отправились в лесной массив в районе реки Белой и пропали.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, в поисках задействованы спасательные суда. За минувшую неделю водолазам удалось обследовать еще 200 «квадратов» акватории.

Специалисты отмечают, что река до сих пор не вошла в свое русло: вода мутная, по водоему плывут мусор и топляки. Все это препятствует полноценной работе водолазов.