В Уфе задержан проректор УУНиТ по подозрению в получении взяток

Сообщается, что Азат Янгиров до задержания занимал должность проректора ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий». В период с 2020 по 2023 годы он требовал от пяти своих сотрудников передавать ему часть премиальных, которые они получали. Якобы за общее покровительство и попустительство по службе, которое выражалось в неприменении к ним мер взыскания за возможные нарушения.