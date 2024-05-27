В Уфе задержан проректор УУНиТ по подозрению в получении взяток

В Уфе бывшего ректора института развития образования Башкирии подозревают в получении взяток от подчиненных, информирует пресс-служба Следственного комитета по республике.
Сообщается, что Азат Янгиров до задержания занимал должность проректора ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий». В период с 2020 по 2023 годы он требовал от пяти своих сотрудников передавать ему часть премиальных, которые они получали. Якобы за общее покровительство и попустительство по службе, которое выражалось в неприменении к ним мер взыскания за возможные нарушения.
Общая сумма полученных Янгировым от подчиненных денежных средств превышает 1,2 млн рублей. Преступления выявили сотрудники ФСБ. Сейчас подозреваемый задержан, по месту его работы и проживания проводятся следственные мероприятия.
Видео: УФСБ по РБ