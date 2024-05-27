Уфимские спасатели помогли двум малышам

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сначала они спасали мальчика, который просунул своей палец в отверстие в своем горшке. Ребенок пытался освободиться сам, потом ему помогали родители – не получилось. Специалисты за пару минут вытащили застрявший пальчик.