Уфимские спасатели помогли двум малышам

За последние несколько дней сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы дважды выезжали на помощь четырехлетним малышам.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сначала они спасали мальчика, который просунул своей палец в отверстие в своем горшке. Ребенок пытался освободиться сам, потом ему помогали родители – не получилось. Специалисты за пару минут вытащили застрявший пальчик.

Позже их помощь понадобилась четырехлетней девочке. Они застряла в стуле. Сотрудники ПСО оперативно помогли ребенку освободиться.

Видео: УГЗ г. Уфы

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