В уфимском приюте для животных во время пожара погибли две собаки

В Уфе накануне вечером кто-то устроил поджог приюта для животных. В пожаре погибли две собаки. Об этом сообщают владельцы приюта.
Также сгорели вольеры и постройки. По мнению зоозащитников, пожар возник по вине соседей, которые были недовольны тем, что за забором жили собаки. Кроме того, на месте происшествия обнаружена бутылка со спиртосодержащей жидкостью.
Пламя заметил случайный прохожий. Он отпер ворота и выпустил собак из вольеров. Причины и обстоятельства возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.
Фото: приют «Добрый руки»