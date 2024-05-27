В уфимском приюте для животных во время пожара погибли две собаки

В Уфе накануне вечером кто-то устроил поджог приюта для животных. В пожаре погибли две собаки. Об этом сообщают владельцы приюта.

Также сгорели вольеры и постройки. По мнению зоозащитников, пожар возник по вине соседей, которые были недовольны тем, что за забором жили собаки. Кроме того, на месте происшествия обнаружена бутылка со спиртосодержащей жидкостью.